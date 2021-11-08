Российская фигуристка Майя Хромых рассказала о планах на свою программу в олимпийском сезоне-2021/22.

«Если говорить о программе мечты на этот сезон, то это три четверных прыжка – два тулупа и сальхов, — цитирует «Чемпионат» Хромых. — И тройной аксель в короткой программе. После Будапешта я его не тренировала, но сейчас опять планирую начать. До этого было несколько неплохих попыток, которые обнадеживали».

Также спортсменка отметила, что регулярно на тренировках отрабатывает тулуп.

Фигуристка заняла на «Гран-при Италии» второе место, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. По словам Хромых, она довольна соревнованиями и сделала для себя необходимые выводы по итогам обеих программ.