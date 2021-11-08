Граждане России с понедельника смогут получить новый сертификат о вакцинации от коронавируса или о перенесённом заболевании. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ доступен в двух видах — в электронном и бумажном, на русском и английском языке.

Сертификат формируется автоматически не позднее чем за три календарных дня после завершения вакцинации. Сведения после введения первого компонента вакцины также отображаются в записи о вакцинации.

Граждане смогут получить сертификаты в бумажном виде, но для этого им нужно будет обратиться в МФЦ. В документе также будет предусмотрено место для QR-кода, делающего доступным посещение ряда заведений.