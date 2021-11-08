Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова впервые в карьере поднялась на 11-е место в обновлённом рейтинге WTA. На счету россиянки 3076 очков, в предыдущем рейтинге она была 12-й.

Лидерство в рейтинге сохранила австралийка Эшли Барти — 7582 очка. Вторую строчку занимает белоруска Арина Соболенко (6130), тройку замыкает Барбора Крейчикова из Чехии (4708).

В топ-10 впервые в карьере вошла испанка Паула Бадоса, которая идёт 10-й с 3224 очками.

Помимо Павлюченковой, в топ-100 входят ещё семь россиянок: Дарья Касаткина (2180 очков, 26-е место), Екатерина Александрова (1881, 30-е), Вероника Кудерметова (1870, 32-е), Людмила Самсонова (1601, 39-е), Анастасия Потапова (985, 67-е), Варвара Грачёва (885, 78-е) и Вера Звонарёва (849, 86-е).