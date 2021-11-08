Российский теннисист Андрей Рублёв вернулся на пятое место в обновлённом рейтинге ATP. На его счету 4950 очков, Рублёв обогнал 20-кратного чемпионат турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля (4875 очков).

Лидерство в рейтинге сохранил серб Новак Джокович — 10 940 очков. Вторым идёт россиянин Даниил Медведев (7640 очков), который проиграл Джоковичу в финале «Мастерса» в Париже.

На третье место поднялся представитель Германии Александр Зверев (6540 очков), обогнавший грека Стефаноса Циципаса (6540).

Помимо Медведева и Рублёва, в топ-30 входят ещё два россиянина — Аслан Карацев (15-е место, 2392 очка) и Карен Хачанов (29-е, 1731).