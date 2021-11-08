Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление российских фигуристок на этапе «Гран-при» в Италии. После короткой программы чемпионка мира Анна Щербакова шла на третьем месте, а Майя Хромых — на втором. Лидерство захватила бельгийка Луна Хендрикс.

«Аня Щербакова — огромная молодец, — приводят «Известия» слова Бестемьяновой. — Прекрасно каталась и Майя Хромых. Так что девочки пусть и напугали нас после короткой, но потом всё встало на свои места»

В результате Щербакова заняла первое место на турнире, Хромых стала второй. Хендрикс замкнула тройку, а ещё одна представительница России Софья Самодурова стала седьмой.