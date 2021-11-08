Новый главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал назначение на пост наставника клуба. 45-летний украинец принял генуэзскую команду, заключив контракт до 2024 года.

«Начинаем новое приключение, чтобы вернуть «Дженоа» его великую историю», — написал Шевченко в Твиттере.

Первым и пока единственным местом тренерской работы Шевченко была сборная Украины. Он руководил командой с 2016 по 2021 год и добрался с командой до 1/4 финала чемпионата Европы-2020. После завершения турнира руководство Украинской ассоциации футбола не стало продлевать с Шевченко контракт. После его ухода сборную возглавил Александр Петраков.

Шевченко в качестве футболиста провёл восемь сезонов в Италии, защищая цвета «Милана» с 1999 по 2006 год и в сезоне-2008/09.

После 12 игр «Дженоа» занимает 17-е место в таблице Серии A, набрав 9 очков. Шевченко сменил в должности главного тренера Давиде Баллардини.