Хореограф штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал ситуацию с травмой Александры Трусовой. Бронзовый призёр чемпионата мира-2021 не полетела в Японию для участия во втором этапе «Гран-при». Решение о её неучастии в турнире было принято в последний момент.

«У Саши болит нога. К сожалению, меня две недели не было в Москве, поэтому более точно может ответить Сергей Викторович (Дудаков), — цитирует «РИА Новости» Глейхенгауза. — Мы на связи, но более конкретно по ее ноге я не могу ничего сказать. В последний раз я видел ее по видео из Америки, где она здорово выступила и заняла первое место. Это все, что я могу сейчас сказать про Сашу».

Трусова возобновила ледовые тренировки после перерыва. Фигуристка проходила восстановительные процедуры на фоне стрессового перелома. На предыдущем этапе «Гран-при» в США Трусова одержала победу с результатом 232,27.