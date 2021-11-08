Вратарь «Спартака» Артём Ребров в Инстаграме объявил о завершении карьеры футболиста.

«Все рассуждения и выводы потом. А пока с головой в новую жизнь», — написал Ребров.

31 октября было объявлено, что Ребров приостанавливает профессиональную карьеру и займёт должность технического координатора «Спартака». Его задачей будет коммуникация между командой, тренерским штабом и руководством клуба.

Реброву 37 лет. Он защищал цвета красно-белых с 2011 по 2021 год, провёл в общей сложности 131 матч и пропустил 152 мяча. В последние три сезона голкипер числился резервистом и провёл за «Спартак» только восемь игр во всех турнирах.

В сезоне-2016/17 Ребров в качестве основного вратаря стал со «Спартаком» чемпионом России. В 2015 году он провёл свой единственный матч за сборную России, в котором команда уступила 1:3 Хорватии.

Ребров — воспитанник московского «Динамо», но за основу клуба не провёл ни одного матча. Также в его карьере были раменский «Сатурн», «Томь», «Авангард» и «Шинник».