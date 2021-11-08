Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о целях сборной России в ноябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022. Команде предстоит провести финальные игры группового турнира отбора на ЧМ — против Кипра и Хорватии.

«В первую очередь у нас Кипр, а потом уже Хорватия, — цитирует «Спорт-Экспресс» Баринова. — Главный тренер решит, кто будет играть, а кто отдыхать. Мы едем за 6 очками. Ничья нас не устроит».

11 ноября Россия сыграет с Кипром в Санкт-Петербурге, а 14 ноября — в Сплите с Хорватией. Россияне занимают первое место в турнирной таблице с 19 очками, хорваты отстают от них на 2 очка. Для выхода на ЧМ-2022 напрямую россиянам нужно набрать с Кипром не меньше очков, чем Хорватия наберёт с Мальтой, а затем достаточно будет не проиграть в Сплите.