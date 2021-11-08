Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал ситуацию с Алёной Косторной. Он не считает, что в 18-летней фигуристки есть проблемы с мотивацией, однако она испытывает трудности с рутиной тренировок.

«Ей надо разбираться самой в себе. Я не могу так сказать, что у нее есть проблемы с мотивацией. Люди все разные, не все мы можем каждый день делать одно и то же, отключать свои эмоции и просто работать на повторение, — цитирует «РИА Новости» Глейхенгауза. — Выйти на соревнования в красивом платье, порадовать публику и прокатать для нее один раз, это для них праздник. А вот каждый день это делать на тренировках, это вот именно самое сложное».

На вопрос, все ли тренировки посещает Косторная, Глейхенгауз ответил: «Слава богу, да. Практически».

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала «Гран-при» того же сезона, а также трёхкратный призёр чемпионатов России. В нынешнем сезоне она заняла третьи места на Finlandia Trophy и этапе «Гран-при» Skate Canada.