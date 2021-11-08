Бывшие футболисты сборной России поздравили с днём рождения Гуса Хиддинка. Сегодня знаменитому голландскому специалисту сегодня, 8 ноября, исполнилось 75 лет.

Видеообращение для тренера записали Андрей Аршавин, Павел Погребняк, Дмитрий Тодбинский, Сергей Игнашевич, Динияр Билялетдинов, Константин Зырянов, Сергей Семак и Дмитрий Сычёв. Все они, кроме Погребняка, взяли под руководством Хиддинка бронзовые медали Евро-2008. Погребняк также числился в составе национальной команды, но получил травму перед турниром. Билялетдинов для видеопоздравления даже надел бронзовую медаль турнира.

Игроки сборной России поздравляют Гуса Хиддинка pic.twitter.com/cmvduiqwzd — Великий Твитсби (@greattvetor) November 8, 2021

В честь дня рождения специалиста игроки выпили его любимый напиток — капучино.

Хиддинк руководил сборной России с 2006 по 2010 год и стал самым успешным тренером в её истории. В 2021 году он покинул сборную Кюрасао, завершив тренерскую карьеру.