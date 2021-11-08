За последние сутки в России выявлено 39 400 случаев заражения коронавирусом, сообщает портал стопкоронавирус.рф. С болезнью в России справились 26 806 человек, 1190 человек скончались.

Всего с начала пандемии коронавирусом в стране выявлено 8 834 495 случаев заражения COVID-19. 7 587 560 человек выздоровели, 248 004 — умерли.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве — 4982 за последние сутки. На второе место вышла Московская область — 3429. Тройку замыкает Санкт-Петербург — 2597 заболевших. Помимо них, порог в 1000 заражений преодолела Самарская область — 1736 пациентов за сутки. В Ленинградской области зафиксировано 404 случая заболеваний.