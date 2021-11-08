Сегодня, 8 ноября, баскетбольный «Зенит» проведёт очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Петербуржцы на своей площадке примут команду «Зелена Гура» из Польши.

Игра пройдёт на «Сибур Арене» 8 ноября, начало — в 20:00 по московскому времени. Трансляцию матча можно посмотреть здесь:

После 4 матчей «Зенит» с тремя победами и поражением занимает третье место в таблице Лиги ВТБ. «Зелена Гура» идёт на предпоследнем 11-м месте с одной победой и четырьмя поражениями.

В прошлом сезоне команды дважды встретились в матчах Единой лиги ВТБ. «Зенит» выиграл обе встречи — 83:74, 94:74.