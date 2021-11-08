Российская фигуристка Алёна Косторная удалила пост в Инстаграме, в котором она тепло благодарила тренерский штаб Этери Тутберидзе за помощь в подготовке к нынешнему сезону. Чемпионка Европы-2020 31 октября опубликовала на своей странице пост, в котором, в частности, выразила благодарность Тутберидзе и хореографу Даниилу Глейхенгаузу.

Сегодня Глейхенгауз в интервью раскритиковал Косторную за проблемы на тренировках и подчеркнул, что ему не нужны благодарности в Инстаграме.

Косторная этим летом вернулась в группу Тутберидзе после сезона у Евгения Плющенко.