В составе сборной России по футболу на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 произошли изменения, сообщает Телеграм-канал команды. Защитник «Рубина» Илья Самошников и полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не смогут помочь национальной команде в предстоящих играх по медицинским показателям.

Вместо Самошникова в сборную России впервые в карьере вызван защитник «Зенита» Даниил Круговой. 23-летний футболист в нынешнем сезоне провёл 16 матчей в составе сине-бело-голубых.

Россия в ноябре сыграет решающие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).