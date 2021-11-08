Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал ситуацию в борьбе за чемпионство в «Формуле-1» после «Гран-при Мексики». Ферстаппен одержал победу и упрочил лидерство в общем зачёте.

«В чемпионате нам предстоит пройти ещё длинный путь. Сейчас всё выглядит хорошо, но всё может быстро измениться, — цитирует Sky Sports Ферстаппена. — Я очень жду «Гран-при Бразилии», с которым у меня связаны приятные воспоминания».

На счету Ферстаппена 312,5 очка. Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира и действующий обладатель титула Льюис Хэмилтон идёт вторым. На его счету 293,5 очка. До конца сезона командам осталось провести три гонки — в Бразилии, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах.