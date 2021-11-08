Стал известен состав участников турнира категории FIS в финском городе Муонио.

Мужчины и женщины примут участие в спринтах классическим ходом, в мужской программе запланированы две 15-километровые гонки — классическим и коньковым ходом, женщины пробегут две дистанции на 10 км.

Мужскую команду представят: Сергей Ардашев, Александр Бессмертных, Евгений Белов, Иван Горбунов, Кирилл Кливнюк, Александр Клюген, Андрей Ларьков, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Артём Николаев, Илья Порошкин, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Андрей Собакарёв, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.

В женскую сборную России вошли: Лилия Васильева, Анна Грухвина, Алиса Жамбалова, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Арина Перевозчикова, Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова и Анастасия Фалеева.

Соревнования в Финляндии пройдут с 12 по 14 ноября и станут первыми в олимпийский сезон-2021/22. Напомним, что старт сезона пропустит лидер сборной России и обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов. В сентябре чемпион мира перенес операцию на десне, а в октябре ему понадобилось повторное хирургическое вмешательство.