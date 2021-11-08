Тренерский штаб сборной России по хоккею произвёл шесть замен в составе команды на финский этап Евротура — Кубок Карьяла.

Состав команды покинули вратарь Тимур Билялов («Ак Барс»), защитник Кирилл Кирсанов (СКА), нападающие Данил Башкиров («Салават Юлаев»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Иван Дидковский («Динамо» Москва) и Павел Тютнев («Локомотив»).

Их заменят вратарь Дмитрий Шугаев («Северсталь»), защитник Александр Елесин («Локомотив»), нападающие Даниил Вовченко («Северсталь»), Иван Чехович («Торпедо»), Виталий Абрамов («Трактор») и Иван Зинченко («Витязь»).

Кубок Карьяла пройдёт с 11 по 14 ноября. Россия сыграет 11 ноября с хозяевами турнира сборной Финляндии, 13 ноября с Чехией и 14 ноября со Швецией.

Команду на турнире возглавит Олег Браташ. Ассистировать ему будут Сергей Зубов и Александр Титов, с вратарями будет работать Андрей Комиссаров, Олег Знарок выступит тренером-консультантом, Юрий Жданов и Кевин Чапмэн займутся физподготовкой, также в штаб войдёт первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.