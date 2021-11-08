Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала списки участников четвёртого этапа Кубка России-2021/22. Соревнования пройдут в Казани с 8 по 12 ноября.

Женщины: Валерия Ларионова, Рената Губашева, Софья Самоделкина, Ольга Мокейкина, Карина Фазуллина, Анастасия Гулякова, Дарья Окладникова, Анастасия Зинина, Анна Ромасюк, Мария Крыжова, Елизавета Нугуманова, Валерия Шульская, Лиана Галяува, Полина Туманова.

Мужчины: Даниил Буташнов, Андрей Лазукин ,Владислав Дикиджи, Роман Атояр, Андрей Анисимов.

Танцы на льду: Екатерина Храбрых/Мирон Суслов, Ольга Воронина/Алексей Иванов, Влада Павленина/Александр Алексанян, Ксения Ермакова/Владислав Пантелеев.

Списки спортивных пар ещё не опубликованы.

Сегодня, 8 ноября пройдут ритм-танцы у юниоров (начало — в 17:00) и взрослых (19:15).