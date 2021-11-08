Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров отметил, что Александр Касперович помогает Александру Логинову в подготовке к сезону. С этого лета Касперович будет работать в сборной Болгарии, однако, по словам Башкирова, продолжает поддерживать и Логинова.

«Касперович очень долго работал с Логиновым, поэтому у всех хорошие взаимоотношения, — цитирует «Матч ТВ» Башкирова. — Между Сашей и тренером нормальные человеческие отношения, поэтому Касперович, несмотря на работу со сборной Болгарии, все равно имеет право на общение со спортсменом. Касперович оказывает поддержку биатлонисту, значит, его можно считать личным тренером».

Кубок мира по биатлону-2021/22 стартует 26 ноября в Эстерсунде.