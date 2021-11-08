Руководство Континентальной хоккейной лиги присудило «Салавату Юлаеву» поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Трактора», сообщает пресс-служба лиги. Игра должна была состояться 7 ноября, но была отменена.

В «Салавате Юлаеве» выявлена вспышка заболевания. Вся команда уходит на семидневный карантин согласно постановлению Роспотребнадзора в республике Башкортостан.

Отмечается, что групповое заболевание вызвано вирусом гриппа A. Заболевшие хоккеист неоднократно проходили тестирование на новую коронавирусную инфекцию, ни одного положительного результата не было выявлено.