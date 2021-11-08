Спортивный психолог и автор блога о ментальной подготовке спортсменов Феликс Шифрин эксклюзивно для NVSport поделился мнением о конфликте чемпионки Европы Алёны Косторной с хореографом Даниилом Глейхенгаузом.

«Косторная, удалив пост, эмоционально среагировала на слова Глейхенгауза, которые были сказаны в публичном пространстве.

Хореограф группы Тутберидзе слишком резко высказался о Косторной. Возможно, это было сделано специально, чтобы вызвать у Алены такую реакцию. Возможно, по-другому на нее повлиять уже сложно. Решили задействовать прессу.

Как это может повлиять на Косторную?

Алена может разозлиться, сработает «крючок» Глейхенгауза. Фигуристка будет стремиться доказать, что она не хуже других спортсменок из команды. Это – конструктивная агрессия, которая направлена на исправление ситуации. В этом случае Косторная может вернуться на высокий уровень.

Критика Глеухенгауза может сработать и отрицательно– возникнет деструктивная агрессия. Фигуристка может обидеться на тренерский штаб, и спорт отойдет на второй план. В этом случае карьера Косторной пойдет на спад.

По какому пути пойдет Косторная, известно только ей самой. Желаю талантливой фигуристке найти мотивацию в словах Глейхенгауза и вернуться на высокий уровень.»