Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович высказался о россиянине Данииле Медведеве.

Джокович сказал, что играть против Медведева тяжело. Россиянин хорошо подает и отлично передвигается, несмотря на высокий рост. По мнению сербского теннисиста, Медведев – его главный соперник в туре.

Джокович отметил одинаково классные удары Медведева с левой и правой стороны. Раньше Даниил хуже играл форхендом, но сейчас он стал полноценным оружием теннисиста. Новак назвал Даниила умным и трудолюбивым парнем, способным раскрыть свой потенциал.

«Сейчас он близок к званию первой ракетки мира, и я уверен, что рано или поздно он ей станет. И когда это случится, никто не сможет сказать, что этот успех незаслуженный», – заявил Джокович.

Сербский теннисист добавил, что Медведев – настоящий лидер нового поколения теннисистов.

Вчера, 7 ноября, Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале турнира серии «Мастерс» в Париже.