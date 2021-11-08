Сегодня, 9 ноября, на Кубке России по фигурному катанию женщины выступят с короткими программами. Турнир проходит в Казани.

В первой разминке на лед выйдет Софья Самоделкина, представляющая СШОР ЦСКА им. С.А. Жука. В текущем сезоне 14-летняя фигуристка выиграла этап Кубка России в Сочи, исполнив один квад. Самоделкина также завоевала золото на Мемориале Дениса Тена, чисто исполнив два четверных прыжка в произвольной программе – тулуп и сальхов.

Елизавета Нугуманова из Санкт-Петербурга начнет выступления в последней, третьей разминке. 19-летняя фигуристка – бронзовый призер Warsaw Сup.

Всего на соревнованиях выступят 14 спортсменок из Свердловской области, Татарстана, Москвы, Мордовии, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Югры и Оренбургской области.

Начало прокатов запланировано на 17:45 по московскому времени.