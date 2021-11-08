Вот так будет выглядеть Fan ID. который получат болельщики в Петербурге. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Вот так будет выглядеть Fan ID. который получат болельщики в Петербурге. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту поддержал законопроект, подразумевающий введение «паспорта болельщиков» (Fan ID). Его рекомендовали к принятию в первом чтении.

«Безусловно, этот законопроект является важным для обеспечения безопасности проведения спортивных мероприятий в России, как национальных, так и международных», – заявили в пресс-службе комитета.

Источник в комитете сообщил, что в ходе рассмотрения были высказаны замечания со стороны федераций и лиг. Они касались вопросов финансирования введения «паспортов болельщиков», а также комфортной идентификации для зрителей спортивных мероприятий. Озвученные вопросы будут дополнены авторами законопроекта ко второму чтению.

Fan ID уже использовался на Олимпиаде 2014 года в Сочи и ЧМ-2018.