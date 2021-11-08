Континентальная хоккейная лига сообщила, что приняла решение засчитать хоккейному клубу «Салават Юлаев» техническое поражение.

Дисциплинарный регламент КХЛ гласит, что клуб дополнительно должен будет заплатить штраф в пять миллионов рублей, а также покрыть убытки, возникшие из-за отмены матча.

«В случае неявки команды клуба на матч, срыва матча по вине клуба на него налагается штраф в размере 5 млн рублей», – гласит пункт 20 статьи 30 Дисциплинарного регламента Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, 6 ноября КХЛ отменила матч между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором», который должен был пройти 7 ноября. Роспотребнадзор по Республике Башкортостан изолировал весь клуб на 7 дней из-за выявления лабораторно подтвержденного группового заболевания.