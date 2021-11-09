Сегодня, 9 октября, фигуристы представят короткие программы на четвертом этапе Кубка России в Казани.

Откроет соревнования Даниил Буташнов из Татарстана.

Вторым на лед выйдет Андрей Лазукин, представляющий Санкт-Петербург. Воспитанник Алексея Мишина – победитель финала Кубка России, бронзовый призер турнира серии «Challenger» Lombardia Trophy 2018 года и командного чемпионата мира 2019 года.

23-летний фигурист не выступал почти два года из-за разрыва связок правого коленного сустава. Ему делали операцию.

Всего на соревнованиях выступят 5 спортсменов. После Лазукина на лед выйдут Владислав Дикиджи и Роман Атояр, также представляющие Санкт-Петербург. Завершит соревновательный день Андрей Анисимов из Москвы.