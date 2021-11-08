Российский теннисист Аслан Карацев, вошедший в топ-15 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), планирует достигнуть больших успехов, заявил его отец Казбек Карацев.

28-летний россиянин поднялся на 15-ю строчку рейтинга АТР. Он подвинул швейцарца Роджера Федерера на 16-е место.

«Он рассказывал, что хочет двигаться, войти в топ-10, топ-5. Если бы раньше стабильнее играл, то попал бы в восьмерку лучших», – заявил «Матч ТВ» Карацев-старший.

Отец Аслана добавил, что гордится сыном. Теннисист сейчас готовится к Кубку Дэвиса.

Карацев выиграл два титула турниров серии АТР. Также россиянин дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. Аслан – серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в миксте.