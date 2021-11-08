Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, почему стал выступать за «Спартак-2».

«Играть за «Спартак-2″ – моя инициатива? Да, я сам просил выходить за вторую команду. Тяжело, когда у тебя нет игровой практики», – заявил Кутепов.

Защитник «Спартака» добавил, что несколько матчей за «Спартак-2» перед игрой с «Локомотивом» помогли ему в психологическом и физиологическом плане. Кутепов стал увереннее себя чувствовать. Он не любит сидеть на месте и хочет постоянно играть.

Кутепов не думал, что выйдет в поле в матче с «Локомотивом». Жиго, всего лишь за 5 минут до конца разминки, сказал, что не сможет сыграть в матче. Тренеры заменили его на Кутепова.

Матч 14-го тура между «Спартаком» и «Локомотивом» прошел вчера, 7 ноября. Встреча завершилась со счетом 1:1.