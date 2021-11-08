Организаторы «Мастерса» в Париже сообщили, что размер призовых теннисистам, принявшим участие в турнире, будет увеличен в два раза. Причина – неожиданно высокие продажи билетов.

Директор «Мастерса» Ги Форже заявил, что зрители вернулись на трибуны. В этом году было продано 120 000 билетов. Рекордный для клуба показатель в 140 000 билетов был зафиксирован до пандемии коронавируса в 2019 году. Руководство турнира считает, что это очень хорошие результаты для 2021 года.

«С этой удивительной цифрой мы удвоим наши призовые и приблизимся к показателям 2019 года. Наша цель – предоставлять игрока выгоду от качества их работы», – заявил директор «Мастерса» в Париже Ги Форже.

Изначально призовой фонд турнира составлял 2 603 700 евро. Победитель должен был получить 336 000 евро.

«Мастерс» в Париже выиграл Новак Джокович. В финальном матче он победил россиянина Даниила Медведева.