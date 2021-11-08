Футболисты «Химок» не будут бойкотировать матчи Российской Премьер-Лиги из-за многомесячной задержки зарплаты. Об этом сообщил источник в клубе.

Ранее генеральный директор «Химок» Сергей Анохин пообещал, что клуб закроет все долги перед футболистами до конца года.

По данным источника, долги перед футболистами и персоналом клуба тянутся еще с прошлого года. Деньги не получили не только игроки «Химок», выступавшие за команду в сезоне-2020/2021, но и новички клуба.

Кроме того, «Химки» не смогли выплатить аванс игрокам и тренерам за ноябрь.

«Химки» после 14 туров Российской Премьер-Лиги занимают 15-е место в турнирной таблице с 12-ю очками.

В последнем матче команда из Подмосковья уступила «Крыльям Советов» со счетом 3:0.