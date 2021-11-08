Российского бойца, чемпиона мира по шутбоксингу Салмана Жамалдаева задержали в московском аэропорту Внуково. У него нашли наркотики. Информацию сообщает РЕН ТВ.

Боец собирался лететь в Грозный. Сейчас он задержан. Его допросят в присутствии адвоката.

Жамалдаев – чемпион России по панкратиону, чемпион Юга Российской Федерации по грэпплингу, мастер спорта по вольной и греко-римской борьбе, экс-чемпион WFCA и ACB в полулегком весе.

Жамалдаев начал профессиональную карьеру в ММА в 2012 году. На счету бойца 20 побед в 22 поединках. Тренер спортсмена – Беслан Исаев.