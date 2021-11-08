Российские лыжники примут участие в турнире в финском Мунио. Соревнования пройдут с 12 по 14 ноября.

Спринтеры пробегут соревнования 12 ноября, дистанционные гонки классическим стилем состоятся 13 ноября, свободным – 14-го.

Сборную России в мужских гонках представят Илья Семиков, Сергей Ардашев, Александр Клуген, Иван Якимушкин, Денис Филимонов, Антон Тимашов, Илья Порошкин, Андрей Ларьков, Артем Николаев, Андрей Собакарев, Андрей Мельниченко, Кирилл Кливнюк и Иван Горбунов.

Состав женской сборной на гонки в Мунио: Ольга Кучерук, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева, Лилия Васильева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Арина Перевозчикова.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.