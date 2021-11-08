Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о работе главного тренера сборной России Валерия Карпина и сравнил его с экс-наставником национальной команды Станиславом Черчесовым.

«Черчесов, бывший вратарь, спалился на том, что пригласил в сборную вратарей, которые не соответствуют уровню современных требований», – заявил Кавазашвили.

Экс-голкипер «Спартака» заявил, что Карпин принял разваленную в психологическом плане команду и собрал ее, приглашая новых игроков. Это помогло изменить общий фон в коллективе.

«Но, конечно, самое главное качество Карпина – фарт. Сборной очень везло в последних матчах», – заявил Кавазишвили.

Бывший голкипер пожелал сборной России удачи и побед в предстоящих матчах.