Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что «Зениту» не хватает мотивации в матчах Российской Премьер-Лиги.

«Для «Зенита» проблема — сам «Зенит». Игроки понимают, что они сильнее всех в российском чемпионате. Им трудно настроиться после «Ювентуса» на «Урал», – заявил Ловчев.

Ветеран «Спартака» добавил, что особенно тяжело легионерам команды. Они не привыкли играть на промерзшем поле.

Ловчев вспомнил, как «Рубин» после победы над «Барселоной» играл следующий матч РПЛ в Томске. Футболисты не смогли нормально настроиться на матч потому, что часть трибун стадиона принимающей стороны был фактически развалена. Ее завесили баннерами.

«Зенит» сыграл вничью с аутсайдером РПЛ «Уралом» в 14-м туре.