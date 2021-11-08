Победительница US Open-2021, британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, когда найдет нового тренера. Сейчас 18-летняя спортсменка занимается без наставника.

«На этой неделе я здесь сама по себе и снова сама себе тренер, что, я думаю, может положительно на мне сказаться в дальнейшем. Не переживайте, к Australian Open у меня будет тренер», – заявила Радукану.

Эмма добавила, что она планирует уделить много сил предсезонной работе. Она хочет хорошо отдохнуть, а потом начать усиленно тренироваться. Теннисистка уверена, что развивается в правильном направлении.

Пока Радукану не хочет называть имя своего нового тренера. Она хочет оставить в тайне информацию о наставнике.