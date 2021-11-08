Российские танцоры Влада Павленина и Александр Алексанян выиграли ритм-танец на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию. Турнир проходит в Казани.

Судьи оценили выступление Павлениной и Алексаняна в 58,42 балла. Второе место заняли Ксения Ермакова и Владислав Пантелеев. Тройку призеров замкнули Ольга Воронина и Алексей Иванов.

Перед взрослыми танцорами на лед вышли юниоры. Лучше всех выступили с ритм-танцем Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. Они получили 66,02 балла от судей. Менее трех баллов паре уступили Екатерина Рыбакова и Иван Махроносов. На третьем месте расположились Екатерина Каташинская и Матвей Грачев. Судьи оценили их выступление в 59,69 балла.

Завтра, 9 ноября, пары представят произвольные танцы. Юниоры начнут выступления в 13:45 по московскому времени, взрослые фигуристы – в 16:05.