Сборная Украины по биатлону Фото: твиттер сборной Украины по биатлону

Сборная Украины по биатлону Фото: твиттер сборной Украины по биатлону

Мужская сборная Украины отправилась на самоизоляцию на предсезонном сборе в Бейтостолене. Информация размещена на сайте biathlon.com.ua.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что спортсмены и тренеры команды после прилета в Норвегию контактировали с носителем COVID-19. Один из членов сборной Украины уже заболел коронавирусом.

Планируется, что через неделю национальная команда вернется к обычному графику тренировок.

Кубок мира по биатлону стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.

Общий зачем КМ в прошлом году выиграли норвежцы Йоханнес Бе и Тириль Экхофф.

Текущий сезон – олимпийский. Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Из-за пандемии Пекин отказался от тестовых соревнований. Среди них – 9-й этап Кубка мира по биатлону. Его перенесли в чешский Нове-Место.