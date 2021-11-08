Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз рассказала, когда планирует завершать карьеру.

«Я знаю, что если уйду из спорта, у меня будут другие пути отхода и другие занятия. Сейчас главное выяснить, чем я в действительности хочу заниматься», – заявила Байлз АР.

Спортсменка добавила, что она смогла изменить отношение болельщиков к спортивной гимнастике. Этот вид спорта стал более популярным.

24-летняя американская гимнастка оказалась в центре внимания СМИ на Олимпийских играх в Токио. Она досрочно завершила выступление в командном многоборье после неудачи в опорном прыжке. Байлз заявила, что у нее были психологические проблемы.

Позднее американка не стала выступать в индивидуальном многоборье, финалах соревнований на брусьях, опорном прыжке и вольных упражнениях. Байлз завоевала в Токио серебро в командном многоборье и бронзу на бревне, хотя считалась фаворитом соревнований.