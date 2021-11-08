Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала процесс создания костюма к показательному номеру «Мулен Руж».

«Отдельная большая любовь к костюмам на показательные. Не можешь выбрать между черным и красным – бери оба», – подписала пост в Инстаграм российская фигуристка.

Во время показательного выступления на Гран-при Канады фигуристка вышла на лед в черном пиджаке и котелке такого же цвета.

Спокойная первая часть завершилась любимым приемом Туктамышевой. Девушка отбросила котелок, распустила волосы и скинула пиджак. Вторую часть программы Елизавета каталась в красном купальнике с небольшой юбкой.

Елизавета Туктамышева заняла второе место на Гран-при Канады. По итогам двух соревновательных дней фигуристка набрала 232,88 балла. Она уступила золото соотечественнице Камиле Валиевой.