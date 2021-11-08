Форвард «Ниццы» и сборной Дании Каспер Дольберг рассказал, что врачи обнаружили у него инсулинозависимый диабет.

«На этой неделе я получил результаты анализов, и узнал, что у меня диабет первого типа. Счастлив, что при правильном лечении заболевание не повлияет на мою футбольную карьеру», – написал Дольберг в Инстаграме.

Датчанин добавил, что он ранее чувствовал недомогание, а теперь выяснил его причину. Дольберг сообщил, что он не сыграет в матчах квалификации ЧМ-2022 со сборными Фарерских островов и Шотландии.

Диабет первого типа – неизлечимое заболевание, при котором иммунитет уничтожает клетки поджелудочной железы, которые отвечают за выработку инсулина. Он не поступает в кровь и не переносит в клетки организма глюкозу – она остается в крови. Больные диабетом вынуждены регулярно вводить инсулин в организм посредством инъекций.