Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что введение «паспорта болельщика» (Fan ID) приведет к снижению популярности футбола в стране.

«Если «паспорт болельщика» рассматривают в качестве обязательной меры, то можно будет сказать, что дурдом крепчает», – заявил Червиченко.

Экс-президент «Спартака» считает, что люди не захотят проходить длительную процедуру идентификации, чтобы раз в месяц сходить на матч. Червиченко считает, что введение Fan ID отпугнет болельщиков и снизит популярность футбола.

Нововведение не повлияет на болельщиков, которые не пропускают ни одного матча, но коснется основной массы зрителей – людей, которые посещают стадионы время от времени. Они, по мнению Червиченко, не станут терять время на оформление «паспорта болельщика» и посмотрят матч по телевизору.