Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл польский «Зелена Гура» в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ. Матч завершился со счетом 97:80.

Лучшим игроком «Зенита» признана Сергей Карасев. Он набрал 25 очков.

В составе «Зелена Гура» лучшим стал Драган Апич. Он набрал 17 баллов.

Следующий матч «Зенит» сыграет в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене» против «Олимпиакоса» в рамках регулярного чемпионата Евролиги сезона-2021/2022.

После пяти матчей «Зенит» с четырьмя победами и поражением идет на втором месте в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ. «Зелена Гура» занимает 11 строчку рейтинга.