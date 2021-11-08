Пилот MotoGP Марк Маркес и гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс снялись в последнем сезоне популярного сериала «Бумажный дом».

Оба гонщика – давние поклонники сериала. Они осуществили свою мечту, снявшись в последней части «Бумажного дома». Он выйдет 3 декабря.

Марк Маркес и Карлос Сайнс участвовали в сцене с ограблением банка в Испании. Об участии пилотов в съемках стало известно благодаря фотографиям гонщиков в характерной для сериала одежде.

«Бумажный дом» – испанский сериал в жанре криминальной драмы. Первая серия была выпущена в мае 2017 года на телеканале Antena 3. Сериал понравился зрителям в Испании, и его выкупил Netflix.

Карлос Сайнс выступает в Формуле-1 за «Феррари». Он занимает седьмое место в личном зачете пилотов, набрав 130,5 очков.