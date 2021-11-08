Пресс-служба Европейской лиги плавания (LEN) поделилась информацией о том, сколько заработали призеры чемпионата Европы в Казани.

LEN распределила 300 тысяч евро среди 15 пловцов, которые набрали наибольшее количество очков в индивидуальных заплывал.

Россиянка Анастасия Кирпичникова, которая стала трехкратной чемпионкой соревнований, заработала больше всех призовых среди пловчих. Ей LEN заплатит 25 тысяч евро.

В Казани Анастасия завоевала золото на дистанциях 400, 800 и 1500 метров вольным стилем.

Среди российских мужчин больше всех заработал Климент Колесников. Он получит 9 тысяч евро за три золота.

Сборная России стала победителем общекомандного зачета. Команда завоевала 11 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград.