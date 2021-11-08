В топ-5 рейтинга АТР снова попали два российских теннисиста, вратарь «Спартака» объявил о завершении карьеры, Захарян и Самошников не попали в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022, «Салават Юлаев» получил техническое поражение, Павленина и Алексанян выиграли ритм-танец на этапе Кубка России – самые интересные новости 8 ноября в традиционном дайджесте NVsport.

Рублёв вернулся в топ-5 рейтинга ATP, Медведев — второй

Российский теннисист Андрей Рублев вернулся на пятое место после обновления рейтинга АТР. Он набрал 4950 очков. Рублев обошел 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля (4875 баллов). Лидирует в рейтинге Новак Джокович (10 940 очков), на втором месте идет Даниил Медведев (7640).

Вратарь «Спартака» Ребров объявил о завершении карьеры

Голкипер «Спартака» Артем Ребров в Instagram объявил о завершении карьеры в профессиональном футболе.

«Все рассуждения и выводы потом. А пока с головой в новую жизнь», – написал Ребров под постом.

31 октября появилась информация о том, что Ребров займет должность технического координатора красно-белых.

Захарян и Самошников не сыграют за сборную России, Карпин довызвал Кругового

Арсен Захарян и Илья Самошников не смогут помочь команде Валерия Карпина в ноябрьских отборочных матчах ЧМ-2022. Вместо защитника «Рубина» в национальную команду вызван игрок «Зенита» Данил Круговой.

Сборная России 11 ноября сыграет с Кипром, 14 ноября – с Хорватией.

«Салавату Юлаеву» присуждено поражение в матче с «Трактором». В уфимском клубе эпидемия

Руководство КХЛ присудило клубу из Уфы техническое поражение. Матч должен был состояться 7 ноября, но был отменен. В «Салавате» выявили вспышку гриппа. Местный Роспотребнадзор отправил всю команду на карантин. Хоккеисты несколько раз проходили тестирование на коронавирус, но специалисты не выявили ни одного положительного результата.

Павленина и Алексанян выиграли ритм-танец на этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани

Российские фигуристы Влада Павленина и Александр Алексанян стали лидерами по итогам ритм-танца на четвертом этапе Кубка Росии по фигурному катанию. Турнир проходит в Казани. Судьи оценили выступление фигуристов в 58,42 балла. На втором месте расположились Ксения Ермакова и Владислав Пантелеев, тройку призеров замкнули Ольга Воронина и Алексей Иванов.