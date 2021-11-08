Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в ближайшее время может покинуть свой пост. Информацию сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, руководство клуба считает, что совсем скоро придется уволить норвежского специалиста. Однако перед тем, как отправить Сульшера в отставку, нужно найти ему замену.

Ранее появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» расторгнет контракт со специалистом, если «красные дьяволы» не попадут в топ-4 сильнейших клубов английской Премьер-Лиги по завершению сезона-2021/2022.

После 11 матчей в АПЛ «Манчестер Юнайтед» идет на шестом месте в турнирной таблице с 17 очками. В Лиге чемпионов подопечные Сульшера набрали 7 очков и заняли первое место в группе F.