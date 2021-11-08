Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал вызов в сборную России для подготовки к ноябрьским отборочным матчам ЧМ-2022.

«О вызове в сборную узнал из соцсетей. Очень был рад. Готов помогать команде», – заявил Сергеев.

Форвард «Крыльев Советов» добавил, что получил большое количество звонков и поздравлений от близких. Сергеев пока не думал о попадании в основной состав. Он рад, что исполнил свою детскую мечту – попал в сборную России.

Сергеев заявил, что у него нет звездной болезни. Он старается тренироваться и больше ни о чем не думать.

Сборная России сыграет два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Кипром, а 14 – с Хорватией.