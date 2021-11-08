Российский шахматист, 12-кратный чемпион мира Анатолий Карпов высказался о том, сможет ли Ян Непомнящий одержать победу в борьбе с Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира.

Карпов вспомнил, как в 2016 году в Нью-Йорке еще один российский шахматист, Сергей Карякин, мог стать чемпионом мира, но упустил такую возможность.

«После этого у нас надежд вернуть шахматную корону не было. Сейчас Ян имеет все для этого, но важно не допустить тех ошибок, что были у Сергея», – заявил ТАСС Карпов.

Сергей Карякин в 2016 году проиграл Карлсену матч за шахматную корону на тай-брейке. Последним представителем сборной России, который выиграл этот титул, был Владимир Крамник в 2006 году.

Непомнящий и Карлсен будут бороться за звание чемпиона мира с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.