Российская фигуристка Майя Хромых в Instagram поблагодарила тренеров и болельщиков за поддержку на этапе Гран-при Италии. Турнир проходил в Турине.

«Спасибо тренерам – Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу, Сергею Викторовичу, врачам и массажистам, что вкладываете душу, эмоции и силы», – написала Хромых в Instagram.

Фигуристка поздравила Анну Щербакову с золотой медалью, а Луну Хендрикс с бронзой. Хромых выразила благодарность болельщикам и фанатам за то, что они поддерживали ее. Девушка добавила, что на льду слышит всех, кто ее поддерживает.

Майя Хромых заняла второе место на Гран-при Италии. Судьи оценили выступление фигуристки в 226,35 балла. Золото завоевала Анна Щербакова. Она набрала 236,78 балла. Луна Хендрикс из Бельгии получила от судей 219,05 балла и заняла третье место.